Sivas'ta Haziran Operasyonları: 272 Gözaltı - Son Dakika
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Sivas'ta Haziran Operasyonları: 272 Gözaltı

Sivas\'ta Haziran Operasyonları: 272 Gözaltı
02.07.2025 18:43
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Sivas Emniyet, Haziran'da düzenlediği operasyonlarda 272 şahsı yakaladı, çok sayıda silah ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 272 şahıs da yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü ekiplerince 01-30 Haziran tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek, meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla birçok operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 9 adet silah, 6 adet av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 128 adet fişek, 26 adet kesici alet ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 272 şahıs da yakalandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Haziran Operasyonları: 272 Gözaltı - Son Dakika

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