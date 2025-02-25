Sivas'ta hırsızlık suçundan 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., polis ekiplerince yakalandı.
'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Firari şahıs, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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