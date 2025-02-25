Sivas'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

3.Sayfa

Sivas'ta hırsızlık suçundan 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., polis ekiplerince yakalandı.

'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 20 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Firari şahıs, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SİVAS