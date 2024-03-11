Sivas'ta İnşaatta Çalışan Yabancı Uyruklu İşçi Asansör Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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Sivas'ta İnşaatta Çalışan Yabancı Uyruklu İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Sivas\'ta İnşaatta Çalışan Yabancı Uyruklu İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

Sivas'ta bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

11.03.2024 13:50  Güncelleme: 13:53
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Sivas'ta bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu işçi, 10'uncu kattan asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan bir inşatta meydana geldi. Bir asansör firmasında montaj elemanı olarak çalışan Afganistan uyruklu Cevad Muhammedi, dengesini kaybederek boşluktan aşağı düştü. 34 yaşındaki işçinin yere çakıldığını gören diğer inşaat işçileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi bulunduğu yerden çıkararak Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta İnşaatta Çalışan Yabancı Uyruklu İşçi Asansör Boşluğuna Düştü - Son Dakika
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