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Sivas'ta İran plakalı otobüsten kaçak sigara ve altın ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta İran plakalı otobüsten kaçak sigara ve altın ele geçirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde yapılan aramada, 6 kilo ağırlığında 13 parça külçe altın ile 600 paket kaçak sigara bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas\'ta İran plakalı otobüsten kaçak sigara ve altın ele geçirildi
28.12.2023 - 11:26,
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünden 6 kilo ağırlığında 13 parça külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışması sonucu icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Sivas'ın İmranlı İlçesi D-200 karayolu İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerinden 600 paket kaçak sigara ve 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken haklarında ise adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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İmranlı, Sivas, İran, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta İran plakalı otobüsten kaçak sigara ve altın ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta İran plakalı otobüsten kaçak sigara ve altın ele geçirildi - Son Dakika
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