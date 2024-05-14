Sivas\'ta iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, zanlı adliyeye sevk edildi

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Sivas'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olan zanlı adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre olay dün Kardeşler Mahallesi 38. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şirket devrinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle iki taraf arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kavga sırasında C.K. (55), tabancayla M.Ö. (50) ve Sadullah Kaya'nın (33) üzerine ateş açtı. Kaya olay yerinde hayatını kaybederken M.Ö. ağır yaralandı. Olay sonrası C.K. suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Emniyette ki işlemleri tamamlanan zanlı bugün çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.K.'nin emniyet ifadesinde ve hakim karşısında susmayı tercih ettiği, ifade vermediği öğrenildi. - SİVAS