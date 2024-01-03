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Sivas'ta iş yerinin bahçesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Sivas'ta iş yerinin bahçesinde yangın çıktı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı. Olay sonucunda maddi hasar meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta iş yerinin bahçesinde yangın çıktı
03.01.2024 - 23:27,  Güncelleme: 23:27
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Sivas'ta korkutan yangın, dumanlar gökyüzünü kapladı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan sulama boruları alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiler göre yangın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Yıldızeli- Tokat yolu üzerinde tarım malzemeleri satan iş yerinin bahçesinde bulunan tarımsal sulamada kullanılan borular biranda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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