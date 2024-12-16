Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 23 Araç Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 23 Araç Men Edildi

Sivas İl Jandarma, 30 binden fazla kişiyi sorgulayarak 51 kişiyi yakaladı, birçok uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirdi.

16.12.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarda 30 binden fazla kişiyi sorgularken 23 araç trafikten men edildi, 103 araca toplamda 392 bin 263 TL idari para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 09-15 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlar ve denetimlerle suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalar sonucunda 51 şahıs yakalandı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından 30 bin 171 şahıs ve 11 bin 901 araç sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanırken, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarda ise 16 farklı olayda 21 kişiye işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında bin 70 paket kaçak sigara, 20 gram metamfetamin, 37 gram kubar esrar, 26 gram toz esrar, 65 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 152 tabanca mermisi, 12 av tüfeği mühimmatı, 3 tabanca şarjörü, 48 mermi çekirdeği, 1 silah imalathanesi, 2 cep telefonu ve 4 sahte plaka ele geçirdi.

Standart dışı ışık kullanımına ceza

Trafik denetimlerinde 3 bin 120 şahıs ve 3 bin 36 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda 103 araca toplamda 392 bin 263 TL idari para cezası kesilirken, 23 araç trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 2 kişi, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 5 kişi, süresi dolmuş belgeyle araç kullanan 3 kişi ve iptal edilmiş ya da geri alınmış sürücü belgesiyle araç kullanan 5 kişiye trafik cezası uygulandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahsa da cezai işlem yapıldı. Standart dışı ışık donanımı ve mevzuata aykırı ışık kullanımına yönelik yapılan özel denetimlerde 403 araç kontrol edildi, 4 araca toplamda 32 bin 791 TL para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 23 Araç Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 20:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 23 Araç Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.