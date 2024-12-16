Sivas'ta Jandarma Operasyonları: 51 Gözaltı, 23 Araç Men Edildi

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Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarda 30 binden fazla kişiyi sorgularken 23 araç trafikten men edildi, 103 araca toplamda 392 bin 263 TL idari para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 09-15 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlar ve denetimlerle suç ve suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalar sonucunda 51 şahıs yakalandı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından 30 bin 171 şahıs ve 11 bin 901 araç sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalanırken, kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarda ise 16 farklı olayda 21 kişiye işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ekipleri operasyonlar sırasında bin 70 paket kaçak sigara, 20 gram metamfetamin, 37 gram kubar esrar, 26 gram toz esrar, 65 gram kenevir tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 152 tabanca mermisi, 12 av tüfeği mühimmatı, 3 tabanca şarjörü, 48 mermi çekirdeği, 1 silah imalathanesi, 2 cep telefonu ve 4 sahte plaka ele geçirdi.

Standart dışı ışık kullanımına ceza

Trafik denetimlerinde 3 bin 120 şahıs ve 3 bin 36 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda 103 araca toplamda 392 bin 263 TL idari para cezası kesilirken, 23 araç trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 2 kişi, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 5 kişi, süresi dolmuş belgeyle araç kullanan 3 kişi ve iptal edilmiş ya da geri alınmış sürücü belgesiyle araç kullanan 5 kişiye trafik cezası uygulandı. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 15 şahsa da cezai işlem yapıldı. Standart dışı ışık donanımı ve mevzuata aykırı ışık kullanımına yönelik yapılan özel denetimlerde 403 araç kontrol edildi, 4 araca toplamda 32 bin 791 TL para cezası kesildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - SİVAS