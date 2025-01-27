Sivas'ta Jandarma Uygulamaları: 47 Gözaltı - Son Dakika
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Sivas'ta Jandarma Uygulamaları: 47 Gözaltı

Sivas'ta yapılan jandarma operasyonlarında 81 olayda 47 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ve kaçakçılık ele geçirildi.

27.01.2025 12:59
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Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda il genelinde meydana gelen 81 olayda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalara ilişkin bülten yayınladı. Yayınlanan bültene göre, Asayiş suçlarından yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 88 umuma açık yer denetlendi. Dönem içerisinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen devriye faaliyetlerinde 35 bin 882 şahıs ve 14 bin 648 araç sorgulaması yapıldı. 0-5 yıl arası yakalama kararı ile aranan 61 şahıs yakalandı ve haklarında işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; 64 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 12 gram kubar esrar, 64 gram toz esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cam parfüm şişesi, 740 paket kaçak sigara, 23Adet Sikke, 10 adet tarihi obje, 28 adet kıymetli taş, 8 adet gümrük kaçağı kol saati, 18 adet gümrük kaçağı Cep telefonu, 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu şarj aleti, 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu kulaklığı ve 72 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olaylarla alakalı 27 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 1 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 82 yabancı uyruklu şahsın GBT sorgusu yapıldı.

Trafik Faaliyetleri Kapsamında yapılan çalışmalarda; il genelinde 3 bin 910 şahıs ve 3 bin 827 araç sorgulaması yapıldı. 127 araca toplamda 728 bin 349 lira idari para cezası uygulandı ve 31 araç da trafikten men edildi.

Trafik denetimleri kapsamında yolcu taşımacılığına yönelik özel denetim gerçekleştirildi ve bu kapsamda da toplamda 162 araç kontrol edildi, 3 araca 21 bin 621 lira idari para cezası kesildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Jandarma Uygulamaları: 47 Gözaltı - Son Dakika

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