Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu

Sivas\'ta Kaçak Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri baskında bol miktarda kaçak elektronik sigara ve tütün ele geçirdi. Operasyon sonucunda 105 kaçak elektronik sigara, 13 kaçak elektronik sigara likiti, 238 sahte şarj seti, 5 bin 400 sigara, 23 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve sigara sarmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.

14.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri baskında bol miktarda kaçak elektronik sigara ve tütün ele geçirdiler.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sivas'ta iki ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskınlarda; 105 kaçak elektronik sigara, 13 kaçak elektronik sigara likiti, 238 sahte şarj seti, 5 bin 400 sigara, 23 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi ve sigara sarmada kullanılan hava kompresörü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Kaçak Elektronik Sigara ve Tütün Operasyonu - Son Dakika

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