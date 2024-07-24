Sivas\'ta Kaçak Tabanca Operasyonu: 6 Tabanca Ele Geçirildi

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Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 adet kaçak tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Silah ve Mühimmat Kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenledi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 ikamet ve eklentisi, 1 işyeri ve 4 araçta arama yapıldı. Aramalarda 3'ü kurusıkı olmak üzere toplam 6 adet kaçak tabanca ele geçirildi. 12 tabanca fişeğinin de ele geçirildiği olayla ilgili 7 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yasadışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik kararlı çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - SİVAS