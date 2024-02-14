Sivas'ta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen kişi tutuklandı

Sivas\'ta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen kişi tutuklandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yapılan denetimlerde durdurulan bir araçta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirildi. İfadeleri alınan 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.S. isimli genç uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

14.02.2024 13:35  Güncelleme: 13:36
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Sivas'ta üzerinden kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen bir kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir araçtaki 3 kişiden birinin üzerinde kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişiden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.S. isimli genç, uyuşturucu madde ticareti suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kağıt mendile emdirilmiş bonzai ele geçirilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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