Sivas'ta Kaldırım İşgali Yapan Esnaflara 1 Milyon TL Ceza

Sivas'ta kaldırım işgal eden esnaflara 1 milyon TL ceza

SİVAS - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaldırım işgali yapan işletmeleri denetledi. Uyarılara rağmen işgale devam eden işletmelere 1 milyon 157 bin 278 TL para cezası kesildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sivas'ın işlek caddelerinde kaldırım işgaline yönelik denetimler yaptı. Seyyar satıcılar, kaldırım işgal eden işyerleri ve dilencilere yönelik çalışmalar yapan Zabıta ekipleri, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguladı. Denetimlere ilişkin açıklama yapan Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, "Kaldırımlarda kendi işyerinin hacminden daha büyük bir alanı işgal eden işletmeler var. Kaldırımlar, trafik akışı olan bölgelerde yayaların güvenli bir şekilde yürümeleri için ayrılmış alanlardır dedi.

"Denetimlere kararlılıkla devam edeceğiz"

Tüm esnaflarımızı bu düzensizliğe, bu haksızlığa, kent yaşamını garabete dönüştüren kaldırım işgallerine son vermeye davet ediyoruz. Çözüm odaklı ve adaletlice çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Uyarılara rağmen işgallerinde ısrarcı olan esnaflarımıza yasal işlemler yapmak zorunda kaldık. Kabahatlerden işlem yapılan işyerlerine toplamda 1 milyon 157 bin 278 TL para cezası uygulandı. Halkımızın huzuru ve refahı adına denetimlerimiz daha da artarak devam edecektir" dedi.