Sivas\'ta Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.