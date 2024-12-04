Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü - Son Dakika
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Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki Hüseyin İnangu hayatını kaybetti.

04.12.2024 22:14
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Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sularbaşı Mahallesi 10. Sokak'taki müstakil bir evde meydana gelen olayda 83 yaşındaki Hüseyin İnangu ve M.İ. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. M.İ.'nin başka bir kardeşini arayarak yardım talep etmesi üzerine durum polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 83 yaşındaki Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken dumandan etkilenen M.İ. tedavi altına alındı. Olaya ilişkin savcılık inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü - Son Dakika

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