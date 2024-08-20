Sivas'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan Yaşlı Adam Kurtarıldı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde spor amacıyla çıktığı kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Söğütlü köyü Orta daracık göl baba mevkiinde bulunan kayalıklarda meydana geldi. Spor meraklısı 68 yaşındaki S.A. kayalıklara tırmandı. Daha fazla tırmanamayan yaşlı adam mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının arından yaşlı adam mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. - SİVAS