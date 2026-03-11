Sivas\'ta Kaza: Sürücü Bariyere Çarptı

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç bariyere çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidi'nde meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan N.O. yönetimindeki 58 NA 707 plakalı ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS