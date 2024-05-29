Sivas'ta kız kaçırma olayında 2 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta kız kaçırma olayında 2 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas\'ta kız kaçırma olayında 2 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta çıkan bir kız kaçırma olayında, Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar yaralanırken, olay yerinde bulunan A.H. isimli kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.05.2024 20:03
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Sivas'ta kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan olayda 2 kişi yaralandı. Şüpheli şahısların yanında bulunan bir kişinin ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

İddialara göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a uzandı. Sivas'ta sabah saat 05.00 sıralarında Suşehri-Zara yolu üzeri Aksu köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar 02 LF 240 plakalı araçlarıyla Zara istikametine giderken, A.H., R.H. ve B.H. isimli şahısların içerisinde bulunduğu 01 VF 138 plakalı araç içerisinde ateş açıldı. Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G., Sivas'a sevk edildi. Şüpheliler R.H. ve B.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anında şüpheli şahısların yanında bulunan A.H. isimli şahsın ise kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Sivas, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta kız kaçırma olayında 2 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta kız kaçırma olayında 2 yaralı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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