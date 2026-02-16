Sivas'ta Kontrolden Çıkan Araç Göle Düştü

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil eriyen kar sularının oluşturduğu göle düştü.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne seyreden İ.K. idaresindeki 58 AAF 868 plakalı Opel marka otomobil, yoldan çıkarak, eriyen kar sularının oluşturduğu göle düştü. Devrilen araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS
