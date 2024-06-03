Sivas\'ta maç öncesi yapılan aramalarda çok sayıda yasak madde ele geçirildi

3.Sayfa

Sivas'ta dün oynanan 1461 Trabzon ve Iğdır FK maçını izlemeye gelen taraftarların üzerlerinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

Dün TFF 2. Lig Play-off Yükselme maçı Sivas'ta oynandı. 1461 Trabzon ile Iğdır FK, karşı karşıya geldi. 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Iğdır FK, adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu. Geniş güvenlik önlemleri alınan maçta maç öncesi taraftarların üzerlerinden çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müsabaka öncesinde kente gelen taraftarlar başta uygulama noktaları olmak üzere araç ve üstlerinde arama yapıldı. Stadyum giriş turnikelerinde de yapılan aramalarda; 8 bıçak, 4 şiş, 100 meşale, 150 adet spor alanına sokulması yasak yanıcı, yakıcı, ve yaralayıcı madde ile 4 adet sentetik ecza diye tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Bu kapsamda 6 şahsa spor alanlarına sokulması yasak maddelerden 1 şahsa kasten yaralama ve spor alanlarına sokulması yasak maddelerden, 1 şahsa ise kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak kapsamından yasal işlem yapıldı. - SİVAS