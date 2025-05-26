Sivas\'ta Maden Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas Valiliği, 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı madendeki kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 15.55 sularında Zara ilçesine bağlı Kardere Köyü Yanık Mezrası mevkiinde bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye İtfaiye, Jandarma, Sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. - SİVAS