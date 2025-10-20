Sivas\'ta Minibüs Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivas'ta dün meydana gelen minibüs kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Akdeğirmen Mahallesi Paşabahçe girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen minibüs, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu istinat duvarından aşağı devrildi. Kazada F.K., M.K. ve Ö.B. yaralanırken, 15 yaşındaki Yusuf Şeker ise ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeker, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şeker'in cenazesinin, ikindi namazına müteakip Ayyıldız Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS