Sivas'ta motosiklet hırsızları yakalandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosikleti çalan şüpheli şahıslar polis ekiplerince Kangal ilçesinde yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 9 Haziran günü meydana geldi. Diyarbakır'dan geldiği öğrenilen şüphelilerden biri sabaha karşı bir apartmanın önünde bulunan M.K'ye ait motosikleti çaldı. Sabah uyandığında motosikleti yerinde bulamayan M.K. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri motosikleti çalan şüpheli şahsı ortağı olduğu öğrenilen şüpheli şahıs ile birlikte Kangal ilçesinde yakaladı. Yakalanan şüpheliler emniyette ki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS