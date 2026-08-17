Sivas’ta müstakil ev yangında küle döndü
Soğuk Çermik mevkiinde M.A.A.'ya ait müstakil evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta müstakil bir evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangın Soğuk Çermik mevkiinde bulunan M.A.A.' ya ait müstakil bir evde çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
Alevlerin sardığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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