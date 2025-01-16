Sivas\'ta Öğrenci Servisi Kaza Yaptı

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İçerisinde bulunduğu servis kaza yaptı, çocuk "dedeme gidecektim" diye ağladı

Sivas'ta ilkokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 3 öğrencinin yaralandığı kazada bir öğrencinin, "dedeme gidecektim" diyerek ağlaması dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta ilkokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 3 öğrencinin yaralandığı kazada bir öğrencinin, "dedeme gidecektim" diyerek ağlaması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre kaza Fatih Mahallesi Ulubatlı Caddesinde meydana geldi. Kazada Ö.E. idaresindeki 58 AVC 149 plakalı Hyundai marka otomobil Ufuk Caddesinden Ulubatlı Caddesine girerken M.S.Y. sevk ve idaresindeki 58 S 0222 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve serviste bulunan U.D., H.K., ve B.Y.D. hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerinde ambulanslarda yapıldı. Yaralı bir öğrencinin, "Dedeme gidecektim, yola çıkacaktık" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Yakınları yaralı öğrenciyi, "Yine gidersin üzülme" şeklinde teselli etti. Yaralı öğrenciler Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.