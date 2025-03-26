Sivas'ta 'Öldürün' Çağrısı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta 'Öldürün' Çağrısı Yapan Şahıs Tutuklandı

Sivas\'ta \'Öldürün\' Çağrısı Yapan Şahıs Tutuklandı

Sosyal medyada AK Partililere yönelik silah ifşası yapan B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.03.2025 14:47
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Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden silah ifşası yaparak AK Partililer için 'öldürün' çağrısında bulunan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.G. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden: D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.G., "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 'Öldürün' Çağrısı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 'Öldürün' Çağrısı Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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