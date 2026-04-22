Sivas\'ta Otomobil Dükkanlara Çarptı

Sivas'ta bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak market ve kuruyemiş dükkanına çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.E.D. idaresindeki 58 ER 603 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Kazayı gören vatandaşlarım ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken market ve kuruyemiş dükkanında maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS