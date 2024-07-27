3.Sayfa

Sivas'ta otomobil ile çarpışan bisikletlinin metrelerce savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi'nde meydana geldi. H.O.E. idaresindeki 06 BRV 436 plakalı otomobil cadde üzerinde dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen K.S. yönetimindeki bisiklet sürücüsüyle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS