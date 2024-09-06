Sivas\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Akçağıl köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 60 ACH 474 plakalı otomobil ile Ramazan Bozkurt idaresindeki 44 AAC 814 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.Ö'nün aracında bulunan E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS