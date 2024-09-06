Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.09.2024 10:10
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Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Akçağıl köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 60 ACH 474 plakalı otomobil ile Ramazan Bozkurt idaresindeki 44 AAC 814 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.Ö'nün aracında bulunan E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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