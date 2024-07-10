Sivas\'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-kayseri karayolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.K. (46) idaresindeki 58 FF 924 plakalı otomobil ile B.A'nın (61) kullandığı 09 ANR 548 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan G.A.(41) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS