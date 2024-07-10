Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sivas\'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Sivas-kayseri karayolu Hanlı köyü yakınlarında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

10.07.2024 15:59
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Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-kayseri karayolu Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. A.K. (46) idaresindeki 58 FF 924 plakalı otomobil ile B.A'nın (61) kullandığı 09 ANR 548 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yolcu olarak bulunan G.A.(41) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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