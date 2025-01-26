Sivas'ta Park Halindeki Araçta Kundaklama Şüphesi

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Sivas'ta yanan araçta kundaklama şüphesi

SİVAS - Sivas'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı. Polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Mahallesi Hayri Sığırcıoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki 38 GM 536 plakalı Audi marka otomobil ve önünde bulunan bir kanepe bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin ön kısmında hasar oluştu. Kundaklama şüphesi üzerine polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.