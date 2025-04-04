Sivas'ta Polis Klipi Gönülleri Fethetti - Son Dakika
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Sivas'ta Polis Klipi Gönülleri Fethetti

Sivas\'ta Polis Klipi Gönülleri Fethetti

Sivas Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kapsamında anlamlı bir klip hazırladı ve beğeni topladı.

04.04.2025 12:28
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Sivas'ta görev yapan polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'nci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırladıkları klip ile gönülleri fethetti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Sivas Emniyet Müdürlüğü anlamlı bir klip hazırladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan polisler, "Mağusa Limanı" adlı türküyü seslendirdi. Sivas'ın tarihi ve turistik yerlerinde çekilen klip, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Kısa sürede yayılan klip, çok sayıda izlenerek beğeni topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Polis Klipi Gönülleri Fethetti - Son Dakika

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