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Sivas'ta refüjdeki ağaç ve direklere çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Gemerek ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine giden Ç.D. idaresindeki 68 ADR 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve direklere çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü Ç.D. ile M.E.D., Y.B.K. ve A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten verildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.