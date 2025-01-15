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Sivas'ta Sahte Formaya Operasyon

Sivas\'ta Sahte Formaya Operasyon

Sivas'ta jandarma, kargolanan 5 bin 552 sahte forma ve 252 şort ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

15.01.2025 11:06
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Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından kargo araçlarına yapılan kontroller sırasında, ünlü bir markaya ait olarak üretilen ve piyasaya sürülmek üzere kargolanan binlerce imitasyon forma ve şort ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Suşehri İl Jandarma Komutanlığı tarafından "6769 Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçlarına" yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda kargo araçlarına yönelik yapılan kontrollerde, ünlü bir markaya ait sahte olarak üretilmiş ve piyasaya sürülmek üzere 5 bin 552 adet forma ve 252 adet şort ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terörle mücadele başta olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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