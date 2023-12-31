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Sivas'ta şehitleri anmak için konvoy düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ta şehitleri anmak için konvoy düzenlendi

Sivas'ta bir grup araç tutkunu, Irak'ta gerçekleşen hain saldırıda şehit olan askerler için 150 araçlık bir konvoy düzenledi. Konvoy, Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla kentte dolaştıktan sonra Tarihi Kent Meydanı'nda toplandı. Programı organize eden Resul Türk, yılbaşı kutlaması yerine şehitleri anmayı tercih ettiklerini belirtti.

31.12.2023 - 16:30,
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Sivas'ta şehitleri anmak için konvoy düzenlendi

SİVAS - Sivas'ta şehitleri anmak için yaklaşık 150 araçlık konvoy düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen hain saldırıda iki günde 12 asker şehit olmuştu. Sivas'ta bir grup araç tutkunu saldırıda şehit olan askerler için konvoy düzenledi. Yaklaşık 150 araç Türk bayrakları ile süsleyen araç tutkunları konvoy halinde kentte bir süre dolaştı. Tarihi Kent Meydanı'da bulunan Kongre Müzesi bahçesinde toplanan grup, 1 dakikalık saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı okudu.

"Yılbaşı kutlamayı değil şehitlerimizi anmayı tercih ettik"

Programı organize eden Resul Türk, arabaları sevenler olarak bir araya geldiklerini belirterek" Biz Sivas gençleri olarak yılbaşı kutlamayı değil de şehitlerimizi anmayı tercih ettik. Bize imkan tanındığı sürece böyle aktiviteler yapılacaktır. Motosikletli gruplarımız ve Off-road tutkunu abilerimiz var. Arabaları sevenler olarak bir araya geldik. Burada motosikletlerimiz dahil 150 araç bulunuyor. Sivas'ımız yiğido şehri, bu tür aktiviteler seviliyor. Cumhuriyet'in kurulduğu şehirde şehitlerimizi anmak istedik" diye konuştu.

Konuşmanın ardından araç tutkunları müze bahçesinden ayrıldı.

Sivas\'ta şehitleri anmak için konvoy düzenlendi
Kaynak: İHA
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Yılbaşı, Sivas, Irak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta şehitleri anmak için konvoy düzenlendi - Son Dakika


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