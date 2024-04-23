Sivas'ta sulama kanalına düşen hayvanı kurtaran kadın takdir topladı - Son Dakika
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Sivas'ta sulama kanalına düşen hayvanı kurtaran kadın takdir topladı

Sivas\'ta sulama kanalına düşen hayvanı kurtaran kadın takdir topladı

Sivas'ın Gölova ilçesinde Zülal Polat, sulama kanalına düşen bir ineği kurtararak takdir topladı. Polat, insanlık namına hayvanı kurtardığını söyledi.

23.04.2024 10:11
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Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen hayvanı canını hiçe sayarak kurtaran Zülal Polat takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Gölova ilçesi Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Aracıyla Erzincan istikametinden Suşehri istikametine giden Zülal Polat, sulama kanalına bir insanın düştüğünü düşünerek aracını durdurup hemen araçtan indi. Sulama kanalına koşan Polat, kanala insanın değil de hayvanın düştüğünü gördü. Azda olsa içini rahatlayan Polat, hiç düşünmeden hemen üstünü çıkartarak suya atladı. Uzun uğraşlar sonrası ineğe bağlanan ip sayesinde vatandaşlarında yardımıyla suda mahsur kalan inek kurtarıldı. Zülal Polat, insanlık namına hayvanı kurtardığını söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta sulama kanalına düşen hayvanı kurtaran kadın takdir topladı - Son Dakika

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