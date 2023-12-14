 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti

Sivas'ta bir vatandaş inşaatı devam eden bir binanın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Sivas\'ta şüpheli ölüm: 9\'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti
14.12.2023 - 23:39,  Güncelleme: 23:40
Abone Ol

Sivas'ta şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti

Sivas'ta bir vatandaş inşattı devam eden bir binanın 9'uncu katından yere düşerek hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş inşattı devam eden bir binanın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 32. sokakta meydana geldi. Kürşat Mermer inşaatın 9. katından yere düştü. Genci yerde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sivas, Olaylar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika


23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Son Dakika
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
20:52 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Ekrem İmamoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 00:17:48. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşüp hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement