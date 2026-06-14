Sivas'ta Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta Takla Atan Araçta 5 Yaralı

14.06.2026 12:21
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Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı; 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı, araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi İncesu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 EP 1421 plakalı ticari otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkıp takla atan otomobilde sürücü M.Y.'nin yanı sıra yolcu Z.Y., Ş.Y., A.Y. ve E.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta Takla Atan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika

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