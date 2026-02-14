Sivas\'ta Terör Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Sivas merkezli olarak İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı terör operasyonunda dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 11 Şubat 2026 tarihinde Sivas merkezli olarak Sivas ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise ülkenin huzur ve güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelenin kararlı ve aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulandı. - SİVAS