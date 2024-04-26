Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sivas\'ta iki ticari aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar mevkiinde meydana gelen kazada, 52 AEF 561 plakalı Ford marka ticari araçla 27 AIG 696 plakalı Ford marka iki ticari araç çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, yaralılardan 3'ü çocuk. Yaralılar hastanelere sevk edildi, inceleme devam ediyor.

26.04.2024 15:56
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Sivas'ta iki ticari aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar mevkiinde meydana geldi. Kazada; G.T yönetimindeki 52 AEF 561 plakalı Ford marka ticari araçla aynı istikamete gitmekte olan Ş.A. yönetimindeki Ford marka 27 AIG 696 plakalı iki ticari araç çarpıştı. 10 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla yakın hastanelere sevk edildi. Araçlarda bulunan 3 yaralı ise ayakta tedavi gördü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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