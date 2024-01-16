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Sivas'ta tır devrildi, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta tır devrildi, sürücü kurtarıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada tır devrildi ve sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas\'ta tır devrildi, sürücü kurtarıldı
16.01.2024 - 12:58,
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Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada araç içeresinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Malatya Karayolu Abdal Boğan geçidinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 73 AE 155 plakalı Scania marka tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Kangal Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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