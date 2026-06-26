Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karşıyaka Mahallesi Kesikköprü Caddesi'nde meydana geldi. M.E. yönetimindeki 58 AEB 953 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 58 HK 376 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 58 AEB 953 plakalı otomobildeki B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS