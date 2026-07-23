Sivas\'ta Trafik Kazası: 8 Yaralı, 1\'i Ağır

Sivas'ta iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri kara yolu Kayadibi köyü mevkiinde meydana geldi. 24 AU 581 plakalı Seat marka otomobil otomobil ile AIB BK 18 yabancı plakalı Audi marka cip, kavşakta çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.