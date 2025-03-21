Sivas'ta Trafik Kazası: Yaya Ağır Yaralandı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, yoldan geçen yaya ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç, A.A. idaresindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi O.A.'ya çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte yaya O.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırıldı. Üniversite öğrencisi O.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.