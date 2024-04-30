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Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas- Erzincan Karayolu Sultanşehir Bulvarı Kılavuz kavşak üzerinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 06 BF 6027 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.G. idaresinde ki 34 YB 761 plakalı otomobil ve K.B. idaresindeki 58 NE 058 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri 34 YB 761 plakalı araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS