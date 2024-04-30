Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas\'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan Karayolu Sultanşehir Bulvarı Kılavuz kavşak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 3 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.04.2024 19:36  Güncelleme: 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Sivas- Erzincan Karayolu Sultanşehir Bulvarı Kılavuz kavşak üzerinde meydana geldi. Y.K. idaresindeki 06 BF 6027 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.G. idaresinde ki 34 YB 761 plakalı otomobil ve K.B. idaresindeki 58 NE 058 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri 34 YB 761 plakalı araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Erzincan, trafik, Sivas, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:47 Küçükçekmece’de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur’un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı Küçükçekmece'de belediyenin çukuruna düşerek can veren Edanur'un annesinin Türk vatandaşlığı başvurusu onaylandı
20:17 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR kayıtları açıklandı
19:31 Yok artık LeBron Yıldız basketbolcu, Lakers’tan servet kazanacak Yok artık LeBron! Yıldız basketbolcu, Lakers'tan servet kazanacak
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
18:43 Kütahya’da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü Kütahya'da berbere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 21:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement