Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Sivas, Suşehri ve Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayında yapılan operasyonlarda; 21,30 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 1034 adet sentetik ecza hap, bin 658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 917 kök hint keneviri, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet kartuş, 7 adet 9 mm çapında fişek ve 4 adet 7,65 çapında fişek ve 15 karton gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilişkin yalanan 19 kişiden 4'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS