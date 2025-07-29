Sivas\'ta Yangın: Evler Zarar Gördü, Orman Kurtarıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında bazı evler zarar gördü. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Abdurrahman köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, alevlerin rüzgarın etkisiyle otluk alana ve köydeki evlere sıçramasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Akıncılar Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 12 kerpiç zarar gördü. - SİVAS