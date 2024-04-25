Sivas\'ta yasadışı avcılık yapan 4 kişi yakalandı

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Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma'nın yaptığı kontrol faaliyetlerinde yasadışı avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrollerini sürdürüyor. Zara ve Divriği ilçelerinde yapılan kontrol faaliyetinde 4 kişinin yasadışı avlanan 4 kişiyi suçüstü yakalandı.

Kafes avcılığı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişiye yasal işlem yapıldı. Ekipler yapılan aramada 8 adet canlı mühre kınalı keklik, 8 adet kafes ve 5 adet ilmek tuzağa el koydu. - SİVAS