Sivas\'ta yıldırım çarpan ineğin başında bekleyen diğer inekler dikkat çekti

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde arazide otlayan ineğe yıldırım çarptı. İnek telef olurken diğer ineklerin başında beklemesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz gün meydana geldi. Bahadır Sağırkaya ait olduğu öğrenilen inekler otlatılırken biranda gök gürültülü sağanak yağmur başladı. O sırada arazide otlayan ineklerden birine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği inek telef oldu. Diğer ineklerin telef olan ineğin başında beklemesi ise dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS