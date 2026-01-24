Son yılların en yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta bir işyeri ile otopark girişinin sundurması yağan karın ağrılığına dayanamazken bir kar temizleme aracı ise devrildi. Olaylarda maddi hasar oluştu.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Sivas'ta beraberinde olumsuzluklar yaşandı. Son iki günde birçok işyerinin çatısı çökerken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinin çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamadı. Ahşap malzeme ile desteklenen çatı, işyerinin içerisine çöktü. Belediye ekiplerine bilgi veren işyeri çalışanları, yardım istedi. Mevlana Mahallesi Salih Aşık Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın otoparkında da çökme meydana geldi. Otoparkın girişinde bulunan sundurma da kar kütlesine dayanamayarak çöktü. Her iki olayda da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Öte yandan, Paşabahçe Mesire Alanı yolu Tavra Deresi mevkiinde kar temizleme çalışması yapan bir iş makinası virajı alamayarak devrildi. Devrilen Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makinası nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. - SİVAS