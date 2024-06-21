Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, yoldan çıkan bir yolcu otobüsünde bulunan 8 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.06.2024 08:53
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Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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